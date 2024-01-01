Пожарное оборудование и изделия из металла

«ТОИР-М» - ведущий производитель изделий из металла и нержавеющей стали в Москве, выпускающий сертифицированное пожарное оборудование и промышленные товары для разных направлений экономики. Мы прочно удерживаем свои высокие позиции на рынке средств тушения пожара в России, а также ряда стран СНГ. Успешно развиваем интернет-магазин пожарного оборудования и противопожарного инвентаря. Регулярно расширяем спектр выпускаемых товаров, вовремя реагируя на ожидания своих клиентов. Постоянно улучшаем свою продукцию, внимательно прислушиваясь к пожеланиям наших дорогих покупателей. На предприятии внедрена эффективная система контроля качества по стандарту ISO 9001, действует строгий входной контроль поставляемого сырья и комплектующих.

Противопожарное оборудование сделанное нашей производственной компанией, установлено на многих важных объектах гражданского и военного назначения по всей стране, построенных за последние 12 лет. Средства пожаротушения «ТОИР-М», стоят надёжной преградой на пути распространения огня, защищая людей и их имущество от огненной стихии.

Подробный каталог нашей компании вы можете найти на нашем Яндекс.диске. Каталог доступен для скачивания

Пожарный магазин «ТОИР-М»

В онлайн-каталоге нашего пожарного магазина большой выбор оригинального оборудования для тушения пожара, противопожарного инвентаря, а также, промышленных товаров из листовой или нержавеющей стали без наценки посредников. Покупка средств тушения возгораний непосредственно в магазине производителя, защищает Вас от риска приобретения низкокачественных подделок. Это особенно актуально в области пожаробезопасности, так как при пожаре от этого зависит будет ли эффективным пожаротушение, успеют пожарники или нет спасти человеческие жизни.

Обращаясь в магазин противопожарного оборудования «ТОИР-М» клиент получает комплекс преимуществ:

сертифицированная продукция по заводской цене с гарантией производителя;

собственное производство в Москве, минимальные сроки выполнения заказов, высокая серийность изделий;

изготовление нестандартной продукции по чертежам или техническому заданию;

оперативное реагирование на рекламации, решение связанных с ними разногласий;

экспресс доставка по Москве или Московской области собственными автомашинами.

Позвоните нам по телефону, напишите в онлайн-чат интернет-магазина пожарного оборудования или пришлите свой запрос на электронную почту отдела продаж. Наши сотрудники подробно ответят на Ваши вопросы, а оптовым покупателям, подготовят интересное коммерческое предложение. Постоянным клиентам предлагаем особые условия сотрудничества, с персональным прайс-листом.